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20:36 03.04.2022

«Каспий» из Уральска сенсационно возглавил таблицу КПЛ-2022

Футбол Фото: Instagram/caspiy_fc
Возобновился чемпионат Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. По расписанию в первый игровой день было назначено пять игр, в одной из которых западноказахстанская команда «Каспий» обыграла «Ордабасы» из Шымкента – 2:1, сообщает Zakon.kz.

Благодаря домашней победе уральский коллектив, к удивлению многих специалистов, вышел на первое место в турнирной таблице казахстанского чемпионата. «Каспий» после четырех туров имеет в своем активе 10 очков при трех выигрышах и одной ничьей. Счет в матче «Каспий» – «Ордабасы» был открыт уже на седьмой минуте, отличился автоголом игрок гостей Карам Султанов. Но южане через пару минут восстановили равновесие благодаря Всеволоду Садовскому. Судьбу поединка решил точный удар нападающего хозяев Руана Телеша, который на 35-й минуте подарил уральцам победу – 2:1.

Другой клуб из Западного Казахстана не смог порадовать своих болельщиков. «Актобе» миром разошелся с карагандинским «Шахтером» – 1:1. На гол француза Уго Видемонта гости ответили мячом Тимура Досмагамбетова.

Гостевой пенальти, реализованный футболистом «Атырау» Андрия Филиповичем в ворота «Тараза», принес минимальный успех нефтяникам – 1:0.

В Туркестане «Мактаарал» принимал «Астану». Столичная команда не дала никаких шансов хозяевам, забив три безответных мяча в их ворота. Авторами голов стали Педро Эуженио (дубль) и Марин Томасов.

Расписание четвертого тура КПЛ-2022 закроют игры:

  • «Кызыл-Жар» – «Аксу»;

  • «Акжайык» – «Кайрат» (4 апреля);

  • «Тобол» – «Туран» (4 апреля).

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Куандык Шынасилов
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