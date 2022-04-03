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21:29 03.04.2022

Впервые «Айсулу» выиграла серебряные медали ЕЖХЛ

Хоккей Серебро ЕЖХЛ Фото: vk/whc_aisulu
Казахстанский женский хоккейный клуб «Айсулу» впервые в своей истории вышла в финал Европейской женской хоккейной лиги. В решающем матче за титул лучшей хоккейной дружины Европы казахстанки уступили венгерской команде KMH Budapest, сообщает Zakon.kz.

В поединке за «золото» алматинские хоккеистки уступили со счетом 2:4 лидерам регулярного чемпионата EWHL-2021/22. Венгерский коллектив открыл счет в первом периоде благодаря Хайлеи Уильямс. Казахстанки сравнял результат во втором отрезке времени, усилиями Калисты Сенгер. Но затем подряд три шайбы венгерских игроков решили исход матча. За минуту до окончания игры Лариса Свиридова поставила окончательную точку - 4:2, и KMH Budapest - чемпион ЕЖХЛ.

Стоит отметить, что в полуфинале плей-офф данного турнира казахстанские хоккеистки переиграли другую венгерскую команду MAC Budapest - 4:3. Победу алматинкам принесли шайбы Кендры Броуд, Татьяны Королевой, Малики Алдабергеновой и Мадины Турсыновой.

Год назад ХК «Айсулу» стала бронзовым призером ЕЖХЛ, сезона 2019-2020 гг.

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Куандык Шынасилов
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