Переворот в стиле «арабской весны» предотвратили в Шри-Ланке

Как сообщили в полиции, комендантский час по всему острову был объявлен в преддверии акции протеста в стиле «арабской весны», которую планировалось провести в воскресенье, пишут РИА Новости. Также на территории страны отключен доступ к соцсетям.

Арабская весна – это серия антиправительственных протестов и вооруженных восстаний, охвативших большую часть арабского мира в начале 2010-х годов. Она началась в ответ на коррупцию и экономическую стагнацию и впервые была отмечена в Тунисе. Далее протесты распространились, в частности, на Ливию, Египет, Йемен, Сирию и Бахрейн, где либо было свергнуто руководство страны, либо произошли крупные восстания, включая беспорядки, гражданские войны или мятежи.

Отмечается, что Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива.

В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов.