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07:44 04.04.2022

Internet Explorer остался без обновлений Windows

Microsoft Фото: pixabay
После обновления до Windows 11 сохраненная информация и данные из Internet Explorer 11 могут быть недоступны, если пользователи не согласились импортировать их в Microsoft Edge, сообщает Zakon.kz.

Microsoft заблокировала выпуск обновления Windows 11 для пользователей Internet Explorer, сообщает BleepingComputer.

В компании объяснили, что обновления были заблокированы по причине ошибки.

После обновления до Windows 11 сохраненная информация и данные из Internet Explorer 11 могут быть недоступны, если пользователи не согласились импортировать их в Microsoft Edge перед обновлением

В Microsoft отметили, что проблема связана лишь с версией Windows 11 21H2. Представители технической поддержки пообещали устранить неполадки:

Ранее в Microsoft напомнили, что поддержка Internet Explorer будет прекращена 15 июня 2022 года.

Данияр Кунафин
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