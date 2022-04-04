07:44 04.04.2022
Internet Explorer остался без обновлений Windows
Фото: pixabay
После обновления до Windows 11 сохраненная информация и данные из Internet Explorer 11 могут быть недоступны, если пользователи не согласились импортировать их в Microsoft Edge, сообщает Zakon.kz.
Microsoft заблокировала выпуск обновления Windows 11 для пользователей Internet Explorer, сообщает BleepingComputer.
В компании объяснили, что обновления были заблокированы по причине ошибки.
После обновления до Windows 11 сохраненная информация и данные из Internet Explorer 11 могут быть недоступны, если пользователи не согласились импортировать их в Microsoft Edge перед обновлением
В Microsoft отметили, что проблема связана лишь с версией Windows 11 21H2. Представители технической поддержки пообещали устранить неполадки:
Ранее в Microsoft напомнили, что поддержка Internet Explorer будет прекращена 15 июня 2022 года.