11 казахстанцев заразились COVID-19 за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 1,

в Алматы – 7,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 1,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 0,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 0,

в Костанайской области – 1,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 0,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 199 случаев.

70 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане - 0,

в Алматы - 12,

в Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 2,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 3,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 0,

в Жамбылской области - 3,

в ЗКО - 1,

в Карагандинской области - 39,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 10,

в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 290 035 человек от COVID-19.