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08:00 04.04.2022

11 казахстанцев заразились COVID-19 за сутки

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в РК зарегистрировали на семь случаев заражения коронавирусной инфекцией меньше, чем днем ранее. Ни одного случая не выявили в 12 регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 1,

  • в Алматы – 7,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 0,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 0,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 0,

  • в Костанайской области – 1,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 0,

  • в СКО – 0,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 199 случаев.

70 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 0,

  • в Алматы - 12,

  • в Шымкенте - 0,

  • в Акмолинской области - 2,

  • в Актюбинской области - 0,

  • в Алматинской области - 3,

  • в Атырауской области - 0,

  • в ВКО - 0,

  • в Жамбылской области - 3,

  • в ЗКО - 1,

  • в Карагандинской области - 39,

  • в Костанайской области - 0,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области - 0,

  • в Павлодарской области - 0,

  • в СКО - 10,

  • в Туркестанской области - 0.

Всего в стране выздоровело 1 290 035 человек от COVID-19.

Данияр Кунафин
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