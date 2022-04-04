Японский робот научился чистить бананы

Как отметили ученые, работа с хрупкими и мягкими предметами — непосильная задача для большинства роботов. Им не хватает тонкости в моторике мелких движений и способности к импровизации.

По информации 4pda.to, неравномерная форма, которая может различаться от фрукта к фрукту, сбивает с толку алгоритмы компьютерного зрения.

В результате обучения робот сумел успешно очистить банан в 57% случаев, а весь процесс занимал у него менее трех минут.

Дальнейшие перспективы этой технологии создатели видят в более серьезных задачах — в нейрохирургии.