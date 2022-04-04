09:25 04.04.2022
Японский робот научился чистить бананы
Фото: кадр из видео
Ученые из Токийского университета научили робота чистить бананы. Процесс занял у него менее трех минут. В дальнейшем эту технологию могут использовать в нейрохирургии, передает Zakon.kz.
Как отметили ученые, работа с хрупкими и мягкими предметами — непосильная задача для большинства роботов. Им не хватает тонкости в моторике мелких движений и способности к импровизации.
По информации 4pda.to, неравномерная форма, которая может различаться от фрукта к фрукту, сбивает с толку алгоритмы компьютерного зрения.
В результате обучения робот сумел успешно очистить банан в 57% случаев, а весь процесс занимал у него менее трех минут.
Дальнейшие перспективы этой технологии создатели видят в более серьезных задачах — в нейрохирургии.