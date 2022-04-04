Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:45 04.04.2022

Врачи рассказали о состоянии ребенка, которого покусала собака в Карагандинской области

караганда, собака, ребенок, состояние Фото: unsplash
О состоянии ребенка, которого покусала собака в Карагандинской области, рассказали в областном управлении здравоохранения, передает Zakon.kz.
Состояние стабильное, средней степени тяжести, соответствует послеоперационному периоду. Лечение получает в полном объеме.Пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области

Напомним, трагедия произошла 1 апреля в селе Актогай Карагандинской области. На двоих детей – трех и пяти лет, игравших во дворе частного дома, напала непривязанная собака. Пострадавших доставили в больницу, где трехлетний мальчик скончался от ран, второго ребенка госпитализировали. Факт зарегистрирован в отделе полиции Актогайского района. Ведется расследование.

Новость по теме

Собака напала на детей в Карагандинской области, один скончался

Динара Халдарова
Карагандинская область
Гроза, туман и сильный ветер ожидаются в Казахстане
03.04.2022
Две девушки провалились под лед во время фотосессии в Семее
03.04.2022
Астрологи назвали знаки зодиака, которые идеально подойдут для семейной жизни
03.04.2022
Паводки в Казахстане: в ЗКО погибло более 100 животных
03.04.2022
В Польше заявили о готовности разместить в стране ядерное оружие США
03.04.2022
Главная Топ LIVE Все