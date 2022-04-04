Врачи рассказали о состоянии ребенка, которого покусала собака в Карагандинской области

Состояние стабильное, средней степени тяжести, соответствует послеоперационному периоду. Лечение получает в полном объеме. Пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области

Напомним, трагедия произошла 1 апреля в селе Актогай Карагандинской области. На двоих детей – трех и пяти лет, игравших во дворе частного дома, напала непривязанная собака. Пострадавших доставили в больницу, где трехлетний мальчик скончался от ран, второго ребенка госпитализировали. Факт зарегистрирован в отделе полиции Актогайского района. Ведется расследование.