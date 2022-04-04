10:45 04.04.2022
Врачи рассказали о состоянии ребенка, которого покусала собака в Карагандинской области
Фото: unsplash
О состоянии ребенка, которого покусала собака в Карагандинской области, рассказали в областном управлении здравоохранения, передает Zakon.kz.
Состояние стабильное, средней степени тяжести, соответствует послеоперационному периоду. Лечение получает в полном объеме.Пресс-служба Управления здравоохранения Карагандинской области
Напомним, трагедия произошла 1 апреля в селе Актогай Карагандинской области. На двоих детей – трех и пяти лет, игравших во дворе частного дома, напала непривязанная собака. Пострадавших доставили в больницу, где трехлетний мальчик скончался от ран, второго ребенка госпитализировали. Факт зарегистрирован в отделе полиции Актогайского района. Ведется расследование.