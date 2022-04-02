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10:33 02.04.2022

Собака напала на детей в Карагандинской области, один скончался

Укус собаки дети Фото: Zakon.kz
Пострадавших детей доставили в больницу. Позже трехлетний мальчик скончался от ран. Второго ребенка госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 1 апреля в селе Актогай. Собака покусала двоих детей трех и пяти лет, сообщили в ДП Карагандинской области.

Вызов в полицию поступил около 19:00. Полицейские установили, что двое детей играли во дворе частного дома, где на них напала непривязанная собака.

Пострадавших доставили в больницу, где трехлетний мальчик скончался от ран. Второго ребенка госпитализировали.

Факт зарегистрирован в отделе полиции Актогайского района. Ведется расследование.

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