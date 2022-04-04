Психолог перечислила причины нездоровых отношений

Клинический психолог, доктор философии и консультант по вопросам семьи и брака Рэнди Гюнтер перечислила изданию Psychology Today главные причины, из-за которых многие пары продолжают находиться вместе, не испытывая при этом положительных эмоций.

За свою 40-летнюю практику работы с парами я пришла к интересным выводам. Несмотря на то, что один из партнеров чувствовал себя абсолютно несчастным в отношениях, он не предпринимал попытки закончить общение. Вмешательство друзей и родных также не давало положительных результатов. Хотя изменить эту безвыходную ситуацию поможет осознание основных причин, из-за которых люди не могут выйти из отношений. Психолог Рэнди Гюнтер

Психолог отметила, что отношения, деструктивные в эмоциональном плане, встречаются гораздо чаще, чем думает большинство.

Чаще всего причиной сохранения таких отношений становится попытка оградить окружающих от проблем, которые провоцирует разрыв, а также страх одиночества.

Я знаю многих мужчин и женщин, которые боятся того, что случится с их детьми, если они будут жить в разных домах или если их дети будут вынуждены когда-нибудь принять приемных родителей, с которыми им некомфортно. Люди предпочитают страдать от несчастной совместной жизни с партнером, чем возлагать это бремя на невинных родных. Психолог Рэнди Гюнтер

Кроме того, одной из причин становится эмоциональная привязанность одного из партнеров.

По мнению консультанта по вопросам семьи, причиной может быть и неуверенность в своих силах или своей привлекательности. Такие люди считают, что лучшего партнера им уже не найти.

Также может сыграть роль и тот факт, что супруги вступили в брак в раннем возрасте и не имеют опыта отношений. Партнеры будут искать друг в друге черты родителей или тех, кто их воспитал. В итоге отсутствие знакомых качеств может стать причиной того, что люди будут находиться в эмоционально разрушающих отношениях, но не смогут их разорвать.