Признаки того, что отношения перестали быть взаимными, назвала психолог

Признаки того, что в паре один из партнеров охладел, могут быть самыми разными. Психолог Анна Сухова назвала самые распространенные из них, сообщает Zakon.kz.

Невзаимность в отношениях – это когда один из партнеров теряет интерес и эмоциональную привязанность к другому. Безразличие может быть следствием разных факторов, таких как скука, неудовлетворенные потребности, конфликты, недостаток общения и просто усталость от отношений. Как понять, что притяжения больше нет?

1. Недостаток инициативы

Встречи, разговоры и другие действия инициирует только один из партнеров. А другой проявляет безразличие. Это становится настолько заметным, что второй человек в паре вообще перестает что-то делать, иногда даже демонстративно.

2. Отсутствие эмоциональной связи

Как рассказала Life.ru Анна Сухова, один партнер может открыто делиться своими чувствами и переживаниями, в то время как другой избегает душевных разговоров и не проявляет интереса к жизни своей половинки.

"Равнодушие распространяется на все, на важные и более посредственные сферы. Чтобы вы ни сказали, он всегда для вас занят, ему не до вас", – говорит эксперт.

3. Нерегулярные контакты

"Если партнер проявляет интерес лишь время от времени, это может быть сигналом, что его чувства не так сильны. Ему интересно все что угодно, только не вы сами", – говорит Анна Сухова.

4. Игнорирование потребностей другой стороны

Если один из партнеров не учитывает желания и потребности другого, это может свидетельствовать о невзаимности. В таких парах есть только "хочу" доминирующего партнера. Второй человек оказывается жертвой и нелюбимым, который все тихо терпит.

5. Полное отсутствие поддержки

Когда один из партнеров не поддерживает другого в трудные моменты или не радуется его успехам, это может указывать на отсутствие глубокой связи. Анна Сухова

Равнодушие очень усугубляет ситуацию в отношениях. Опасным звоночком, что все кончилось, будет отсутствие поддержки от партнера даже в минимальных бытовых запросах.

6. Избегание общения

Признаком невзаимности может быть то, что партнер часто уклоняется от обсуждения отношений или мешает делиться своими мыслями и чувствами.

"Эффект ускользания работает как манипуляция и еще больше разжигает интерес у эмоционально зависимого партнера-жертвы", – подчеркивает психолог.

7. Разные приоритеты

Если один из партнеров ставит отношения на первое место, а другой – на последнее, это может свидетельствовать о разных ожиданиях, целях и задачах.

8. Чувство одиночества

Если в отношениях вы чувствуете себя одиноким и невидимым, это может быть ясным признаком того, что ваши чувства невзаимны. Самое страшное – одиночество вдвоем, когда вы испытываете дискомфорт от присутствия в паре.

Как снова сблизиться с партнером

Создание взаимных чувств в отношениях, особенно в ситуации охлаждения, может быть сложной задачей. Вот несколько советов, которые могут помочь:

Открытое общение – обсудите свои чувства и переживания с партнером.

Постарайтесь проводить больше времени вдвоем.

Вспомните, что вас сблизило в начале отношений, – обсуждение приятных воспоминаний может воссоздать позитивные чувства.

Будьте рядом и поддерживайте партнера в сложные моменты.

Иногда стоит задуматься, что именно изменилось в ваших чувствах. Работа над собой может положительно сказаться на отношениях.

Небольшие приятные сюрпризы, романтические жесты или неожиданные комплименты могут вернуть в отношения эмоции и интерес.

Важно также уважать личное пространство и границы партнера.

Если вы замечаете несколько из вышеперечисленных признаков, стоит задуматься, а каковы ваши ожидания от отношений и стоит ли продолжать их в текущем виде.

"Важно коммуницировать в виде открытого диалога между партнерами, это сможет помочь прояснить ситуацию", – отмечает психолог.

Если вам действительно важно восстановить чувства, старайтесь понимать друг друга и работать над вашими отношениями вместе.

Ранее психолог Роман Сафронов рассказал, что крепкие и стабильные отношения нужно выстраивать постепенно. Они перерождаются из кратковременной эмоциональной влюбленности в большое и стабильное чувство.