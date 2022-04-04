Создать единого дистрибьютора по закупу ветпрепаратов хотят в Минсельхозе

Предлагается исключить функции осуществления госзакупок Комитета ветконтроля и надзора и его подведомственных организаций, передав их в ведение единого дистрибьютора по аналогии с системой здравоохранения. То есть специализированной государственной компании, осуществляющей деятельность в соответствии с международными стандартами управления качеством, с прямым закупом ветпрепаратов у отечественных и зарубежных производителей. Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев

По словам главы Минсельхоза, эта практика очень хорошо работает на примере «СК-Фармации».