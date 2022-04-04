11:14 04.04.2022
Создать единого дистрибьютора по закупу ветпрепаратов хотят в Минсельхозе
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На правчасе в Мажилисе министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев заявил о необходимости создания единого дистрибьютора по закупу препаратов для обеспечения ветеринарной безопасности страны по типу «СК-Фармации», передает корреспондент Zakon.kz.
Предлагается исключить функции осуществления госзакупок Комитета ветконтроля и надзора и его подведомственных организаций, передав их в ведение единого дистрибьютора по аналогии с системой здравоохранения. То есть специализированной государственной компании, осуществляющей деятельность в соответствии с международными стандартами управления качеством, с прямым закупом ветпрепаратов у отечественных и зарубежных производителей. Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев
По словам главы Минсельхоза, эта практика очень хорошо работает на примере «СК-Фармации».
Такой подход позволит заключать долгосрочные договоры с предприятиями биологической промышленности, в том числе и отечественными, что повысит инвестиционную привлекательность страны. Мы готовы полностью весь закуп от Комитета ветконтроля и его дочерних организаций передать такому единому дистрибьютору, чтобы наши специалисты занимались не конкурсом и сопутствующими коррупционными вещами, а непосредственно ветеринарной эпизоотической безопасностью в стране.Ербол Карашукеев