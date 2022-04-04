План «Перехват» в Алматы — из охотничьего ружья убили мужчину

В Алматы по горячим следам раскрыто убийство. Сегодня утром в Бостандыкском районе города из охотничьего ружья был убит гр. Ш., 1975 года рождения.

Это преступление раскрыто «по горячим следам». Подозреваемый был задержан на территории Алатауского района Алматы в результате введенного в городе специального плана «Перехват». Орудие преступления изъято. Мотив убийства устанавливается. Начальник ДП города Алматы Канат Таймерденов