11:38 04.04.2022
План «Перехват» в Алматы — из охотничьего ружья убили мужчину
Фото: ДП Алматы
4 апреля утром выстрелом из охотничьего ружья в Алматы убили мужчину. В городе был объявлен план «Перехват», полицейские задержали подозреваемого, передает Zakon.kz.
В Алматы по горячим следам раскрыто убийство. Сегодня утром в Бостандыкском районе города из охотничьего ружья был убит гр. Ш., 1975 года рождения.
Это преступление раскрыто «по горячим следам». Подозреваемый был задержан на территории Алатауского района Алматы в результате введенного в городе специального плана «Перехват». Орудие преступления изъято. Мотив убийства устанавливается. Начальник ДП города Алматы Канат Таймерденов