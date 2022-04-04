Неймар, Мбаппе и Месси впервые забили за «ПСЖ» в Лиге 1

Самый титулованный клуб Франции на «Парк де Пренс» разгромил «Лорьян» в матче 30-го тура чемпионата Франции — 5:1. MVP-матча признан самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе, который принял участие во всех голах своей дружины: два мяча и три голевые передачи.

Началу разгрома гостей положил Неймар, который забил на 12 минуте встречи. Далее дубль оформил Мбаппе, а на 73-й минуте отличился аргентинская звезда Месси. Точку с финальным свистком арбитра поставил Неймар.

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