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12:08 04.04.2022

Неймар, Мбаппе и Месси впервые забили за «ПСЖ» в Лиге 1

Футбол Гол трех звезд ПСЖ Фото: Instagram/psg
Звездное трио футболистов французского «Пари Сен-Жермен» впервые отличились все вместе в одном матче. Голы Неймара, Мбаппе и Месси принесли успех парижанам в домашнем матче против «Лорьяна», сообщает Zakon.kz.

Самый титулованный клуб Франции на «Парк де Пренс» разгромил «Лорьян» в матче 30-го тура чемпионата Франции — 5:1. MVP-матча признан самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе, который принял участие во всех голах своей дружины: два мяча и три голевые передачи.

Началу разгрома гостей положил Неймар, который забил на 12 минуте встречи. Далее дубль оформил Мбаппе, а на 73-й минуте отличился аргентинская звезда Месси. Точку с финальным свистком арбитра поставил Неймар.

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Куандык Шынасилов
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