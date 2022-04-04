12:09 04.04.2022
Пекарню обокрали на 15 млн тенге в Жамбылской области
Фото: unsplash
В Жамбылской области задержаны двое мужчин, которые подозреваются в краже дорогостоящей техники из хлебопекарни стоимостью 15 млн тенге, передает Zakon.kz.
С заявлением в полицию обратился 40-летний предприниматель.
Мужчина сообщил, что предприятие было закрыто, так как с 2021 года он был в отъезде. Приехав с поездки 16 марта текущего года, владелец пекарни обнаружил пропажу имущества на 15 млн тенге.Пресс-служба Департамента полиции Жамбылской области
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 188 УК РК (кража), назначен ряд соответствующих экспертиз.
Сотрудниками полиции были установлены и задержаны 18- и 21-летние жители Жамбылской области, которые дали признательные показания. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ведется следствие.Пресс-служба ДП Жамбылской области
По словам подозреваемых, всю украденную технику они сдали в пункт приема металлолома за 60 тыс. тенге.