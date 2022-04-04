Спасение собаки на Кольсае: мужчина рассказал подробности

2 апреля участники экскурсионного выезда на Кольсайские озера в Алматинской области стали свидетелями отважного поступка со стороны мужчины – он самоотверженно пришел на помощь собаке, начавшей проваливаться под лед и тонуть.

Спасать жизни для Уалихана Бейсабаева – призвание и работа. Он трудится на станции скорой медицинской помощи в Караганде. В эти дни наш герой вместе с супругой находится на отдыхе в Алматы, а 2 апреля семейная пара была в туристической поездке на Кольсай в Алматинской области.

Где-то около 15:30 мы остановились на одном из Кольсайских озер. Осмотрели достопримечательности, фотографировались. Вдруг жена заметила на заднем фоне фотографии тонущую собаку. Животное шло по льду и в центре стало проваливаться под лед. Собака вроде бы выбралась из одной ямки, но дальнейшие ее шаги приводили к новым провалам под лед. Я как-то на автомате разделся и прыгнул в воду. Не могу по-другому, это было инстинктивно. Уалихан Бейсабаев

По признанию мужчины, он раньше никогда не плавал в такой ледяной воде. Плыть обратно было очень тяжело.

Вода нереально холодная, к тому же, это ледяная каша… Я в тот момент не думал о судорогах. Вообще, ранее я думал, что однажды попробую окунуться в ледяную воду, и здесь мне такой «шанс» сам представился. Уалихан Бейсабаев

На берегу собаку укрыли кофтой, а Уалихан получил чашку горячего кофе.

В тот момент Уалихан не задумывался об опасности для своего здоровья. К вечеру после столь экстремального заплыва герой почувствовал озноб, у него поднялась температура. Однако супруга быстро купила необходимые лекарства, и уже на следующий день Уалихан чувствовал себя хорошо.

Фото: Уалихан Бейсабаев с супругой на работе/из личного архива Бейсабаева

Историей пытались воспользоваться мошенники, заявив, что спаситель собаки якобы слег с пневмонией, и открыли сбор средств.

Уалихан Бейсабаев подтвердил, что абсолютно здоров и скоро собирается с супругой домой, чтобы спасать людей в качестве работника скорой помощи.

Есть у спасенной собаки хозяин, или она гуляет сама по себе, так и осталось тайной.