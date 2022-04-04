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Законодательство РК
12:44 04.04.2022

Токаев утвердил Общенациональный план мероприятий по реализации Послания

утверждение общенационального плана по реализации Послания Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил Общенациональный план «О мерах по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается законодательно закрепить:

  • обязанность президента РК прекратить членство в политической партии на срок исполнения президентских полномочий;

  • запрет для близких родственников президента РК на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей квазигосударственного сектора;

  • исключение компетенции президента РК по отмене или приостановлению актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы;

  • упразднение права президента РК снимать с должности акима района, города областного значения, района в городе, города районного значения, села, поселка, сельского округа.

Кроме того, предписано ввести в законодательство республики положение об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии РК, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Конституционного совета РК.

В рамках реализации плана также предусматривается законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах политических партий.

Кроме того, предусматривается переформатирование представительной ветви власти, совершенствование избирательной системы, расширение возможностей для партийной системы, модернизация выборного процесса.

Также планируется усиление правозащитных институтов. В частности, будет создан Конституционный суд РК с предоставлением возможности обращения в него также граждан, генерального прокурора РК и уполномоченного по правам человека о соответствии нормативных правовых актов Конституции РК вопросам, непосредственно затрагивающим конституционные права граждан.

Законодательно будет закреплено в Конституции РК решение об отмене смертной казни.

В рамках повышения конкурентоспособности средств массовой информации и укрепления роли институтов гражданского общества планируется пересмотреть закон о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.

Полный текст указа можно посмотреть здесь.

Лариса Черненко
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