Токаев утвердил Общенациональный план мероприятий по реализации Послания

В частности, предусматривается законодательно закрепить:

обязанность президента РК прекратить членство в политической партии на срок исполнения президентских полномочий;

запрет для близких родственников президента РК на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей квазигосударственного сектора;

исключение компетенции президента РК по отмене или приостановлению актов акимов областей, городов республиканского значения и столицы;

упразднение права президента РК снимать с должности акима района, города областного значения, района в городе, города районного значения, села, поселка, сельского округа.

Кроме того, предписано ввести в законодательство республики положение об обязательном выходе из партии председателей и членов Центральной избирательной комиссии РК, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Конституционного совета РК.

В рамках реализации плана также предусматривается законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах политических партий.

Кроме того, предусматривается переформатирование представительной ветви власти, совершенствование избирательной системы, расширение возможностей для партийной системы, модернизация выборного процесса.

Также планируется усиление правозащитных институтов. В частности, будет создан Конституционный суд РК с предоставлением возможности обращения в него также граждан, генерального прокурора РК и уполномоченного по правам человека о соответствии нормативных правовых актов Конституции РК вопросам, непосредственно затрагивающим конституционные права граждан.

Законодательно будет закреплено в Конституции РК решение об отмене смертной казни.

В рамках повышения конкурентоспособности средств массовой информации и укрепления роли институтов гражданского общества планируется пересмотреть закон о средствах массовой информации с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.

Полный текст указа можно посмотреть здесь.