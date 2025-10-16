Токаев утвердил Общенациональный план мероприятий по реализации своего Послания
Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 13 октября 2025 года "О мерах по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 8 сентября 2025 года "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", сообщает Zakon.kz.
В частности, утвержден Общенациональный план мероприятий по реализации Послания, которые предусматривают 104 мероприятия в различных сферах, в том числе:
- Ускорение принятия Цифрового кодекса, направленного на определение ключевых направлений цифровизации, включая искусственный интеллект, платформенную экономику, использование больших данных и другие аспекты.
- Разработка Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта "Digital Qazaqstan" для модернизации всех сфер экономики с проведением широкой информационно-разъяснительной работы среди населения.
- Обеспечение привлечения инвестиций в обрабатывающую промышленность.
- Утверждение программы инвестирования средств Национального фонда в высокотехнологичные секторы экономики для финансирования небольших проектов с высокой рыночной перспективой объемом до 1 миллиарда долларов США с возможным привлечением международных управляющих, обладающих соответствующей экспертизой, и инвесторов.
- Обеспечение принятия до конца года Закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", учитывающего технологические изменения и потребности экономики, а также предусматривающего усиление конкуренции и привлечение на рынок новых участников, вопросы продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов.
- Кардинальное расширение использования цифрового тенге.
- Развитие системы противодействия киберпреступности с применением искусственного интеллекта.
- Развитие города Алатау как нового центра деловой активности и инноваций, в том числе предоставление городу специального статуса с прямым подчинением правительству Республики Казахстан, с последующим принятием отдельного закона, определяющего режим управления городом, его финансовую модель и другие важные аспекты, в том числе с возможностью проведения оплаты товаров и услуг криптоактивами.
- Разработка Программы совместных действий правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по макроэкономической стабилизации на 2026-2028 годы.
- Обеспечение запуска не менее 3 проектов по выпуску высокотехнологичной продукции по переработке редкоземельных металлов и других критических материалов для встраивания в мировые производственные и торговые цепочки.
- Обеспечение покрытия потребности в электроэнергии, в том числе:
- развитие атомной энергетики, включая планирование строительства второй и третьей АЭС;
- развитие угольной энергетики с обеспечением ее экологической безопасности и минимизации воздействия на окружающую среду.
- Принятие конкретного плана правительства по переходу к прогрессивной агроэкономике с применением новейших технологий и искусственного интеллекта.
- Обеспечение эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, в том числе путем изменения механизма предоставления сельскохозяйственных земель в цифровом формате на основе электронных конкурсов, а также выработка соответствующих законодательных предложений.
- Создание единой цифровой карты земельных ресурсов с интеграцией кадастровых данных, сведений по недропользованию и инфраструктуре.
- Обеспечение своевременной реализации проектов, нацеленных на формирование железнодорожного инфраструктурного каркаса: "Кызылжар – Мойынты", "Бахты – Аягоз".
- Запуск единой цифровой системы таможенных и логистических услуг "Smart Cargo", предусматривающей внедрение многофункциональной цифровой платформы управления перевозками с применением искусственного интеллекта, с обеспечением частным компаниям равного автоматизированного доступа к инфраструктуре.
- Разработка конкурентной тарифной политики с учетом всех видов транспорта.
- Создание Национального авиагрузоперевозчика с возможным привлечением крупных иностранных партнеров.
- Создание условий для ускоренного внедрения беспилотных видов транспорта, включая принятие соответствующих нормативных актов.
- Развитие Алматинского горного кластера с созданием современной инфраструктуры.
- Выстраивание эффективной модели управления энергетикой и инфраструктурой жилищно-коммунальных услуг, направленной на повышение их надежности и качества соразмерно росту тарифов.
- Масштабирование во всех регионах концепции создания "умных городов" с учетом лучших мировых практик и привлечением компетентных управляющих, в том числе иностранных.
- Создание единой цифровой платформы водных ресурсов на основе искусственного интеллекта для учета поверхностных и подземных водных объектов с формированием Национального водного баланса.
- Подготовка программ и учебных материалов по основам искусственного интеллекта для учащихся школ, а также формирование у педагогов навыков владения технологиями искусственного интеллекта.
- Повышение привлекательности рабочих профессий за счет укрепления их общественного авторитета и обеспечения достойного уровня оплаты труда.
- Принятие мер для укрепления финансовой устойчивости пенсионной системы, обеспечения долгосрочного баланса и достойного уровня пенсий.
- Активизация работы по развитию фармацевтической промышленности, в том числе обеспечение высокого качества и расширение ассортимента отечественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения.
- Урегулирование вопросов безопасной эксплуатации электросамокатов и иных транспортных средств индивидуальной мобильности.
- Организация общественного и экспертного обсуждения вопросов реформирования Парламента РК и т.д.
В связи с чем правительству РК поручено:
- обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания главы государства;
- не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в Администрацию президента РК информацию о ходе выполнения Общенационального плана;
- не позднее 25 июля года, следующего за отчетным годом, представлять в Администрацию президента РК информацию о ходе выполнения Общенационального плана по итогам отчетного полугодия.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript