Токаев утвердил Общенациональный план мероприятий по реализации своего Послания

Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 13 октября 2025 года "О мерах по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 8 сентября 2025 года "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", сообщает Zakon.kz.

В частности, утвержден Общенациональный план мероприятий по реализации Послания, которые предусматривают 104 мероприятия в различных сферах, в том числе:

Ускорение принятия Цифрового кодекса, направленного на определение ключевых направлений цифровизации, включая искусственный интеллект, платформенную экономику, использование больших данных и другие аспекты. Разработка Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта "Digital Qazaqstan" для модернизации всех сфер экономики с проведением широкой информационно-разъяснительной работы среди населения. Обеспечение привлечения инвестиций в обрабатывающую промышленность. Утверждение программы инвестирования средств Национального фонда в высокотехнологичные секторы экономики для финансирования небольших проектов с высокой рыночной перспективой объемом до 1 миллиарда долларов США с возможным привлечением международных управляющих, обладающих соответствующей экспертизой, и инвесторов. Обеспечение принятия до конца года Закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", учитывающего технологические изменения и потребности экономики, а также предусматривающего усиление конкуренции и привлечение на рынок новых участников, вопросы продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов. Кардинальное расширение использования цифрового тенге. Развитие системы противодействия киберпреступности с применением искусственного интеллекта. Развитие города Алатау как нового центра деловой активности и инноваций, в том числе предоставление городу специального статуса с прямым подчинением правительству Республики Казахстан, с последующим принятием отдельного закона, определяющего режим управления городом, его финансовую модель и другие важные аспекты, в том числе с возможностью проведения оплаты товаров и услуг криптоактивами. Разработка Программы совместных действий правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по макроэкономической стабилизации на 2026-2028 годы. Обеспечение запуска не менее 3 проектов по выпуску высокотехнологичной продукции по переработке редкоземельных металлов и других критических материалов для встраивания в мировые производственные и торговые цепочки. Обеспечение покрытия потребности в электроэнергии, в том числе: развитие атомной энергетики, включая планирование строительства второй и третьей АЭС; развитие угольной энергетики с обеспечением ее экологической безопасности и минимизации воздействия на окружающую среду. Принятие конкретного плана правительства по переходу к прогрессивной агроэкономике с применением новейших технологий и искусственного интеллекта. Обеспечение эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, в том числе путем изменения механизма предоставления сельскохозяйственных земель в цифровом формате на основе электронных конкурсов, а также выработка соответствующих законодательных предложений. Создание единой цифровой карты земельных ресурсов с интеграцией кадастровых данных, сведений по недропользованию и инфраструктуре. Обеспечение своевременной реализации проектов, нацеленных на формирование железнодорожного инфраструктурного каркаса: "Кызылжар – Мойынты", "Бахты – Аягоз". Запуск единой цифровой системы таможенных и логистических услуг "Smart Cargo", предусматривающей внедрение многофункциональной цифровой платформы управления перевозками с применением искусственного интеллекта, с обеспечением частным компаниям равного автоматизированного доступа к инфраструктуре. Разработка конкурентной тарифной политики с учетом всех видов транспорта. Создание Национального авиагрузоперевозчика с возможным привлечением крупных иностранных партнеров. Создание условий для ускоренного внедрения беспилотных видов транспорта, включая принятие соответствующих нормативных актов. Развитие Алматинского горного кластера с созданием современной инфраструктуры. Выстраивание эффективной модели управления энергетикой и инфраструктурой жилищно-коммунальных услуг, направленной на повышение их надежности и качества соразмерно росту тарифов. Масштабирование во всех регионах концепции создания "умных городов" с учетом лучших мировых практик и привлечением компетентных управляющих, в том числе иностранных. Создание единой цифровой платформы водных ресурсов на основе искусственного интеллекта для учета поверхностных и подземных водных объектов с формированием Национального водного баланса. Подготовка программ и учебных материалов по основам искусственного интеллекта для учащихся школ, а также формирование у педагогов навыков владения технологиями искусственного интеллекта. Повышение привлекательности рабочих профессий за счет укрепления их общественного авторитета и обеспечения достойного уровня оплаты труда. Принятие мер для укрепления финансовой устойчивости пенсионной системы, обеспечения долгосрочного баланса и достойного уровня пенсий. Активизация работы по развитию фармацевтической промышленности, в том числе обеспечение высокого качества и расширение ассортимента отечественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения. Урегулирование вопросов безопасной эксплуатации электросамокатов и иных транспортных средств индивидуальной мобильности. Организация общественного и экспертного обсуждения вопросов реформирования Парламента РК и т.д.

В связи с чем правительству РК поручено:

обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания главы государства;

не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в Администрацию президента РК информацию о ходе выполнения Общенационального плана;

Указ вводится в действие со дня его подписания.