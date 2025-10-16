#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
539.56
627.35
6.84
Право

Токаев утвердил Общенациональный план мероприятий по реализации своего Послания

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 11:04 Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 13 октября 2025 года "О мерах по реализации Послания главы государства народу Казахстана от 8 сентября 2025 года "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию", сообщает Zakon.kz.

В частности, утвержден Общенациональный план мероприятий по реализации Послания, которые предусматривают 104 мероприятия в различных сферах, в том числе:

  1. Ускорение принятия Цифрового кодекса, направленного на определение ключевых направлений цифровизации, включая искусственный интеллект, платформенную экономику, использование больших данных и другие аспекты.
  2. Разработка Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта "Digital Qazaqstan" для модернизации всех сфер экономики с проведением широкой информационно-разъяснительной работы среди населения.
  3. Обеспечение привлечения инвестиций в обрабатывающую промышленность.
  4. Утверждение программы инвестирования средств Национального фонда в высокотехнологичные секторы экономики для финансирования небольших проектов с высокой рыночной перспективой объемом до 1 миллиарда долларов США с возможным привлечением международных управляющих, обладающих соответствующей экспертизой, и инвесторов.
  5. Обеспечение принятия до конца года Закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", учитывающего технологические изменения и потребности экономики, а также предусматривающего усиление конкуренции и привлечение на рынок новых участников, вопросы продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов.
  6. Кардинальное расширение использования цифрового тенге.
  7. Развитие системы противодействия киберпреступности с применением искусственного интеллекта.
  8. Развитие города Алатау как нового центра деловой активности и инноваций, в том числе предоставление городу специального статуса с прямым подчинением правительству Республики Казахстан, с последующим принятием отдельного закона, определяющего режим управления городом, его финансовую модель и другие важные аспекты, в том числе с возможностью проведения оплаты товаров и услуг криптоактивами.
  9. Разработка Программы совместных действий правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка по макроэкономической стабилизации на 2026-2028 годы.
  10. Обеспечение запуска не менее 3 проектов по выпуску высокотехнологичной продукции по переработке редкоземельных металлов и других критических материалов для встраивания в мировые производственные и торговые цепочки.
  11. Обеспечение покрытия потребности в электроэнергии, в том числе:
  12. развитие атомной энергетики, включая планирование строительства второй и третьей АЭС;
  13. развитие угольной энергетики с обеспечением ее экологической безопасности и минимизации воздействия на окружающую среду.
  14. Принятие конкретного плана правительства по переходу к прогрессивной агроэкономике с применением новейших технологий и искусственного интеллекта.
  15. Обеспечение эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, в том числе путем изменения механизма предоставления сельскохозяйственных земель в цифровом формате на основе электронных конкурсов, а также выработка соответствующих законодательных предложений.
  16. Создание единой цифровой карты земельных ресурсов с интеграцией кадастровых данных, сведений по недропользованию и инфраструктуре.
  17. Обеспечение своевременной реализации проектов, нацеленных на формирование железнодорожного инфраструктурного каркаса: "Кызылжар – Мойынты", "Бахты – Аягоз".
  18. Запуск единой цифровой системы таможенных и логистических услуг "Smart Cargo", предусматривающей внедрение многофункциональной цифровой платформы управления перевозками с применением искусственного интеллекта, с обеспечением частным компаниям равного автоматизированного доступа к инфраструктуре.
  19. Разработка конкурентной тарифной политики с учетом всех видов транспорта.
  20. Создание Национального авиагрузоперевозчика с возможным привлечением крупных иностранных партнеров.
  21. Создание условий для ускоренного внедрения беспилотных видов транспорта, включая принятие соответствующих нормативных актов.
  22. Развитие Алматинского горного кластера с созданием современной инфраструктуры.
  23. Выстраивание эффективной модели управления энергетикой и инфраструктурой жилищно-коммунальных услуг, направленной на повышение их надежности и качества соразмерно росту тарифов.
  24. Масштабирование во всех регионах концепции создания "умных городов" с учетом лучших мировых практик и привлечением компетентных управляющих, в том числе иностранных.
  25. Создание единой цифровой платформы водных ресурсов на основе искусственного интеллекта для учета поверхностных и подземных водных объектов с формированием Национального водного баланса.
  26. Подготовка программ и учебных материалов по основам искусственного интеллекта для учащихся школ, а также формирование у педагогов навыков владения технологиями искусственного интеллекта.
  27. Повышение привлекательности рабочих профессий за счет укрепления их общественного авторитета и обеспечения достойного уровня оплаты труда.
  28. Принятие мер для укрепления финансовой устойчивости пенсионной системы, обеспечения долгосрочного баланса и достойного уровня пенсий.
  29. Активизация работы по развитию фармацевтической промышленности, в том числе обеспечение высокого качества и расширение ассортимента отечественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения.
  30. Урегулирование вопросов безопасной эксплуатации электросамокатов и иных транспортных средств индивидуальной мобильности.
  31. Организация общественного и экспертного обсуждения вопросов реформирования Парламента РК и т.д.

В связи с чем правительству РК поручено:

  • обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания главы государства;
  • не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в Администрацию президента РК информацию о ходе выполнения Общенационального плана;
  • не позднее 25 июля года, следующего за отчетным годом, представлять в Администрацию президента РК информацию о ходе выполнения Общенационального плана по итогам отчетного полугодия.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Мангистау обсудили пути реализации Послания президента
17:23, 11 сентября 2025
В Мангистау обсудили пути реализации Послания президента
В Атырау обсудили меры по реализации Послания президента
20:46, 11 сентября 2025
В Атырау обсудили меры по реализации Послания президента
В Жетысу состоялось совещание о мерах по реализации Послания главы государства
19:41, 10 сентября 2025
В Жетысу состоялось совещание о мерах по реализации Послания главы государства
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: