«АрселорМиттал Темиртау» показал экоактивистам работу конвертерного цеха

Конвертерный цех состоит из 10 отделений, можно сказать, что это производство внутри производства. В наше подразделение поступает сырье: чугун, металлолом, известь, ферросплавы и преобразовывается здесь в готовый продукт. В основном здании цеха находится три конвертера. Объем производства измеряется в количестве плавок, одна плавка составляет 280 тонн жидкой стали, суточное производство цеха выдает до 40 плавок, - пояснил директор конвертерного цеха АО «АрселорМиттал Темиртау» Денис Ломакин.

Фото: «АрселорМиттал Темиртау»

Общественники ознакомились с системой первичной и вторичной газоочисток. Демонстрация синхронной работы комплекса газоочисток с компьютера сопровождалась подробным рассказом об очистных сооружениях, действующих в цеху. Благодаря модернизации значительно уменьшилось загрязнение окружающей среды.

Экоактивистов интересовало, насколько автоматизировано производство. Они убедились, что в случае выхода из строя каких-либо параметров плавка останавливается. Происходит блокировка оборудования, и производственный процесс может быть возобновлен только после полного устранения неполадок. Все находится под контролем не только операторов, работающих на пультах управления, но и начальника участка и начальника цеха. Это позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации.

Фото: «АрселорМиттал Темиртау»

Я впервые посещаю конвертерный цех. Было интересно и информативно. Увидел, как производится сталь. Радует, что все вполне автоматизировано и современно. Но, несомненно, есть куда расти и что улучшать, - поделился впечатлениями эколог Нариман Баубек.

Автоматически отслеживаются и эмиссии в окружающую среду.

Общественник Станислав Войцеховский поблагодарил руководство компании за открытость. Он пожелал, чтобы таких познавательных встреч было больше.

Компания нацелена на открытый диалог с общественностью.