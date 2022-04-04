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Законодательство РК
14:21 04.04.2022

Совет председателей верховных судов появится в СНГ

Создание совета верховных судов в СНГ Фото: primerminister.kz
Минюст подготовил проект указа президента РК «Об утверждении Соглашения об образовании Совета председателей верховных (высших) судов государств – участников Содружества Независимых Государств», сообщает Zakon.kz.

Совет председателей верховных (высших) судов государств – участников СНГ является межгосударственным органом и образован для выработки согласованных принципов и правил сотрудничества между судами, его организационного обеспечения и содействия практической реализации.

Основными направлениями деятельности совета являются:

  • определение приоритетных направлений и форм сотрудничества судебных органов в сфере осуществления правосудия, защиты прав и законных интересов лиц, проживающих (находящихся) на территориях государств – участников СНГ;

  • содействие реализации международных договоров и иных актов в сфере правового сотрудничества, принятых в рамках СНГ, и выработка предложений о мерах по совершенствованию правового регулирования межгосударственных отношений в рамках СНГ;

  • совершенствование механизмов оказания правовой помощи, организация и координация взаимодействия судебных органов государств – участников СНГ в области оказания правовой помощи, признания и разрешения исполнения судебных актов;

  • содействие обмену информацией о применении судами государств – участников СНГ международных актов и национального законодательства, правил судопроизводства и организации деятельности судов;

  • организация сотрудничества в осуществлении подготовки и повышения квалификации судей и работников судов;

  • содействие сотрудничеству национальных судебных органов с Экономическим судом СНГ в выработке единых подходов к применению международных договоров государств – участников СНГ.

Основными функциями совета являются:

  1. обмен информацией о национальном законодательстве и судебной практике государств – участников СНГ по актуальным проблемам правового регулирования, организации и опыта работы судебных органов;

  2. рассмотрение практики применения национальными судами международных договоров о правовой помощи и правовых отношениях, заключенных в рамках СНГ, выработка предложений по повышению эффективности их реализации;

  3. выработка согласованных позиций и рекомендаций по вопросам осуществления правосудия, представляющим взаимный интерес для судебных органов государств – участников СНГ;

  4. рассмотрение предложений национальных судов и других органов государственной власти государств – участников СНГ о совершенствовании взаимодействия между судами;

  5. разработка проектов международных договоров в сфере правового сотрудничества государств – участников СНГ и предложений по совершенствованию;

  6. взаимодействие с органами СНГ и других международных организаций по актуальным вопросам развития сотрудничества в сфере осуществления правосудия.

Совет также может осуществлять иные функции, направленные на выработку согласованных принципов и правил сотрудничества между судами, его организационное обеспечение и содействие его практической реализации.

Решения совета по процедурным вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета. Решения совета по другим вопросам принимаются консенсусом и носят рекомендательный характер. Соглашение было совершено 15 октября 2021 года.

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 апреля.

Лариса Черненко
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