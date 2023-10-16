Токаев одобрил проект соглашения о Координационном совете СНГ судебно-экспертной деятельности

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 11 октября 2023 года "О подписании Соглашения об образовании Координационного совета государств - участников Содружества Независимых Государств в сфере судебно-экспертной деятельности", сообщает Zakon.kz.

Соглашение совершено в Бишкеке 13 октября 2023 года.

Стороны договорились о создании Координационного совета государств-участников СНГ в сфере судебно-экспертной деятельности.

Под органами судебных экспертиз государств-участников СНГ понимаются созданные в соответствии с законодательством сторон специализированные государственные органы (учреждения, организации), осуществляющие судебно-экспертную деятельность, и которым судом, органом (лицом), имеющим право назначать судебную экспертизу, в процессуальном порядке может быть поручено ее проведение.

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Координационном совете государств-участников Содружества Независимых Государств в сфере судебно-экспертной деятельности, которое является неотъемлемой частью соглашения.



Основные направления деятельности и функции совета:

определение приоритетных направлений сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности;



осуществление информационно-аналитической и научно-методической работы в сфере судебно-экспертной деятельности;

координация практического взаимодействия компетентных органов и иных заинтересованных национальных служб и ведомств государств-участников СНГ по основным аспектам;

координация программ технического содействия в сфере судебно-экспертной деятельности между государствами-участниками Соглашения;

организация и координация исполнения принятых в рамках СНГ документов в сфере судебно-экспертной деятельности.

Основными функциями совета являются:

содействие сближению и гармонизации национального законодательства в сфере судебно-экспертной деятельности государств-участников Соглашения;

осуществление взаимодействия с соответствующими органами государственной власти государств-участников соглашения, органами СНГ, а также международными организациями по вопросам, входящим в компетенцию совета;

разработка предложений по совершенствованию правовой базы сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности;

участие в разработке и реализации межгосударственных программ, в рамках которых затрагивается сфера судебно-экспертной деятельности;

участие в систематизации, стандартизации и унификации методик экспертных исследований государств-участников соглашения;

содействие обмену информацией по вопросам судебно-экспертной деятельности;

организация подготовки и распространения методических изданий и иных методических материалов по актуальным вопросам судебно-экспертной деятельности;

рассмотрение вопросов организации подготовки и повышения квалификации кадров в сфере судебно-экспертной деятельности государств-участников соглашения;

рассмотрение вопросов проведения совместных научно-практических конференций, научно-исследовательских работ по проблемам в сфере судебно-экспертной деятельности, представляющим взаимный интерес;

осуществление иных функций, входящих в компетенцию совета.

Каждое государство-участник соглашения имеет в совете один голос.

Указ вводится в действие со дня подписания.

13 октября 2023 года в Бишкеке прошло заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), в котором принял участие президент РК Касым-Жомарт Токаев.

В СНГ в 2023 году председательствовал Кыргызстан, в следующем году председателем Содружества будет Россия. В организацию входят такие страны, как Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

