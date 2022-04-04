В нескольких микрорайонах Алматы отключат электричество

В пресс-службе АО «Алатау Жарық Компаниясы» уведомили жителей о временном отсутствии электроэнергии, предоставив график работ и адреса абонентов.

РЭС-1

Зона обслуживания: юг – от ул. Гоголя, север – до мкр. Саялы, восток – от мкр. Айша биби, запад – до ул. Тлендиева. Охватывает части таких районов г. Алматы, как Алмалинский, Алатауский, Жетысуский, Турксибский. Площадь РЭС-1 – 49 кв. км. Количество обслуживаемых абонентов бытовых – 57 807, по договору – 2966.

с 9:00 до 17:00 из-за замены воздушной линии (ВЛ-0,4 кВ ТП-1329) запланирован ремонт в жилых домах частного сектора: мкр. Кок Кайнар, ул. Абая, д. 100-146; ул. Акбастау, д. 14-91; ул. Басаркабыз, д. 51, 53; ул. Бесагаш, д. 2-13;

с 9:00 до 17:00 из-за аварийного ремонта воздушной линии (ВЛ-10 кВ ф.14-47) будет отключено электричество в жилых домах частного сектора: мкр. Шанырак-2, ул. Аубакирова, ул. Жалантос бахадур, ул. Каракемер, мкр. Кок Кайнар, ул. Абая;

с 9:00 до 17:00 из-за аварийного ремонта воздушной линии (ВЛ-0,4 кВ ТП-1422) отключат электроэнергию в частном секторе: мкр. Шапагат (Заря Востока) на ул. Айна-Булак, д. 1-51; ул. Дунганская, д. 38-59; ул. Сайранская, д. 1-24; ул. Уйгурская, д. 37, 45;

с 9:00 до 17:00 из-за текущего ремонта оборудования трансформаторной подстанции (ТП-1320) ожидается ремонт в жилых домах в частном секторе: мкр. Кок-Кайнар, ул. Абая, д. 80-134; ул. Жамбула, д. 51-74; ул. Заречная, д. 12-55.

Зона обслуживания: юг – от ул. Гоголя, север – до ул. Жандосова, восток – от Малой Алматинки, западнее ул. Назарбаева, от ул. Розыбакиева до южнее пр. Райымбека. РЭС-2 охватывает центр города, основную часть занимает Алмалинский район и часть Бостандыкского района. Площадь РЭС-2 – 18 кв. км. Количество обслуживаемых абонентов бытовых – 83 528, по договору – 3 755.

c 8:00 до 17:00 из-за текущего ремонта трансформаторной подстанции (ТП-2216) будет будет отключено электричество по 16-й линии в следующих домах: 153, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 172, 173, 176. Также в домах на ул. Радостовца: 163, 163А, 171, 173А, 177 и ул. Розыбакиева: 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 174А, 176, 178, 180, 184;

с 8:00 до 17:00 из-за текущего ремонта трансформаторной подстанции (ТП-2393) будет отключено электричество по: ул. Айтеке би, д. 194; ул. Исаева, д. 28, 30; ул. Казыбек би, д. 183;

с 8:00 до 17:00 из-за текущего ремонта трансформаторных подстанций (ТП-2146, ТП-2145) планируется отключение электричества по: ул. Абылай хана, д. 74; ул. Гоголя – пр. Желтоксана;

Зона обслуживания: юг – от ул. Аскарова, север – до ул. Акын Сара, восток – от реки Большая Алматинка, запад – до ул. Ясави. Охватывает Наурызбайский район и часть Алатауского района.

с 8:00 до 17:00 из-за текущего ремонта воздушной линии (ВЛ-0,4кВ) и трансформаторной подстанции (ТП-3305) отключат электричество по адресам: мкр. Карагайлы, ул. Ерубаева, ул. Туркестанская;

с 8:00 до 17:00 из-за текущего ремонта трансформаторной подстанции (ТП-3400) не будет электричества в: мкр. Акжар, ул. Бекешева, ул. Жана шаруа, ул. Аулиеата;

Зона обслуживания: юг – от пр. Рыскулова, север – до РВ-90, восток – от ул. Шемякина, запад – до мкр. Томирис (Трудовик). Территориально охватывает четыре административных района г. Алматы и Алматинской области: Турксибский, Жетысуский, Алатауский, Илийский.

с 8:00 до 17:00 из-за текущего ремонта воздушной линии (ВЛ-0,4кВ) и трансформаторной подстанции (ТП-4457) электричества не будет по адресам: ул. Карельская, д. 3, 28; ул. Земнухова, д. 7-70; ул. Спасская, д. 6, д. 8, д. 9; ул. Суворова, д. 9-73; ул. Воровского, д. 1, 8; ул. Харьковская, д.14, 15;

с 8:00 до 17:00 из-за текущего ремонта воздушной линии (ВЛ-10кВ РЛНД-465) и трансформаторной подстанции (ТП-4721) не будет электричества в: мкр. Ожет: ул. Бекболата; ул. Агайынды Кожыковтар; ул. Токатаева; ул. Хасен Оралтай; ул. Садуакасова, ул. 6-й горкомплекс, ул. Новая, пер. Гагарина, ул. Шалкоде, ул. Сумбле, ул. Укили Ыбырай, пер. Фрунзе, ул. Сусамыр, ул. Шарын, ул. Шаган, ул. Ауэзова, ул. Красноармейская;

с 8:00 до 17:00 из-за текущего ремонта трансформаторной подстанции (ТП-4430 ATI GROUP) будет произведен монтаж телемеханики, не будет электричества: ул. Сауранбаева, д. 2, 2А, 8;

с 8:00 до 17:00 из-за текущего ремонта трансформаторной подстанции (ТП-4651) от электричества отключат абонентов по: ул. Глазунова, д. 43А, д. 44, д. 41А, д. 45, д. 46, д. 49; ул. Молдагуловой, д.16; ул. Успенского, д. 81.

Зона обслуживания: юг – п. Нурлытау, Большое Алматинское ущелье, север – до ул. Жандосова и пр. Абая, восток – до ул. Назарбаева, запад – до ул. Саина. Охватывает Бостандыкский, Медеуский и Наурызбайский районы г. Алматы.

с 9:00 до 17:00 из-за текущего ремонта воздушной линии (ВЛ-0,4кВ) и трансформаторной подстанции (ТП-5038) отключат электричество в мкр. Алатау, а также в мкр. Коктем-2 (ремонт ТП-5286).

РЭС-6

В зону обслуживания РЭС-6 входит почти весь Медеуский район г. Алматы, кроме мкр. Горный Гигант. Расстояние от верхней точки (от высокогорного катка «Медеу») до нижней точки (пересечение пр. Рыскулова и пр. Кульджинский тракт) составляет 37 км.

с 8:00 до 17:00 из-за аварийного ремонта воздушной линии (ВЛ-0,4кВ) и трансформаторной подстанции (ТП-6946) электричества не будет в: мкр. Колсай, ул. Алматинская, ул. Новостройка, ул. Сураншы батыра;

с 8:00 до 17:00 из-за текущего ремонта трансформаторной подстанции (ТП-6031) электричество отключат на: ул. Абдуллиных, ул. Гоголя, ул. Калдаякова, пр. Жибек жолы.

РЭС-6

Зона обслуживания: юг – от ул. Аскарова, север – до ул. Акын Сара, восток – от реки Юольшая Алматинка, запад – до ул. Енбек. Охватывает Ауэзовский район, часть Алатауского района и часть Наурызбайского района.