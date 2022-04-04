15:04 04.04.2022
День судьи утвержден в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства РК внесены дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Так, перечень праздничных дат в Казахстане дополнен пунктом следующего содержания:
«13-1. День судьи и работника суда – 24 июня».
Постановление вводится в действие со 2 апреля 2022 года. Ранее дату предлагалось установить на 5 июня. Появление нового праздника обосновывалось «как дань признательности» казахстанским судьям.