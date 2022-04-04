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Законодательство РК
15:04 04.04.2022

День судьи утвержден в Казахстане

день судьи Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства РК внесены дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, перечень праздничных дат в Казахстане дополнен пунктом следующего содержания:

«13-1. День судьи и работника суда – 24 июня».

Постановление вводится в действие со 2 апреля 2022 года. Ранее дату предлагалось установить на 5 июня. Появление нового праздника обосновывалось «как дань признательности» казахстанским судьям.

Лариса Черненко
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