Национальный день книги появился в Казахстане

Постановлением правительства от 29 июня 2024 года внесены соответствующие дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В Перечень праздничных дат добавлена еще одна:

Национальный день книги – 23 апреля.

Эта новая праздничная дата появилась в связи с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данным на основной сессии третьего Национального курултая для целях формирования в обществе высокой культуры чтения.

Постановление вводится в действие с 16 июля 2024 года.