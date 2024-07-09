Национальный день книги появился в Казахстане
Фото: unsplash
Постановлением правительства от 29 июня 2024 года внесены соответствующие дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В Перечень праздничных дат добавлена еще одна:
- Национальный день книги – 23 апреля.
Эта новая праздничная дата появилась в связи с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данным на основной сессии третьего Национального курултая для целях формирования в обществе высокой культуры чтения.
Постановление вводится в действие с 16 июля 2024 года.
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