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Национальный день книги появился в Казахстане

Студенты, образование, абитуриенты, вуз, университет, выпускники , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 10:12 Фото: unsplash
Постановлением правительства от 29 июня 2024 года внесены соответствующие дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В Перечень праздничных дат добавлена еще одна:

  • Национальный день книги – 23 апреля.

Эта новая праздничная дата появилась в связи с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данным на основной сессии третьего Национального курултая для целях формирования в обществе высокой культуры чтения.

Постановление вводится в действие с 16 июля 2024 года.

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