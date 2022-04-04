Казахстан прорабатывает вопрос введения ограничений на экспорт зерна и муки — МСХ РК

Сейчас прорабатывается вопрос введения ограничений и на экспорт зерна, и на экспорт муки. Россия ввела временный запрет на экспорт пшеницы и экспорт зерновых. Мы эту ситуацию знаем, держим на контроле. Наш баланс зерновых на сегодняшнее утро положительный. Для внутреннего рынка у нас хватит для потребления, на экспорт еще останется, на уровне среднегодовых объемов. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев

Он также объяснил эффект от введения такой меры в Казахстане.