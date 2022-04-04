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15:16 04.04.2022

Казахстан прорабатывает вопрос введения ограничений на экспорт зерна и муки — МСХ РК

мука, МСХ РК, Ербол Карашукеев Фото: pixabay
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах Мажилиса сообщил, что Казахстан прорабатывает вопрос введения ограничений на экспорт зерна и муки, передает корреспондент Zakon.kz.
Сейчас прорабатывается вопрос введения ограничений и на экспорт зерна, и на экспорт муки. Россия ввела временный запрет на экспорт пшеницы и экспорт зерновых. Мы эту ситуацию знаем, держим на контроле. Наш баланс зерновых на сегодняшнее утро положительный. Для внутреннего рынка у нас хватит для потребления, на экспорт еще останется, на уровне среднегодовых объемов. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев

Он также объяснил эффект от введения такой меры в Казахстане.

Экспортеры не хотят продавать на внутренний рынок. Ждут, когда цены вырастут. Здесь есть некоторая несогласованность между переработчиками муки и производителями зерна. Будет введено соответствующее ограничение на экспорт. И тогда определенную часть экспортеры должны будут направить на внутренний рынок. Глава МСХ РК
Мадина Мамырханова
МСХ РК Карашукеев Ербол Казахстан
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