Как будут работать летние школы в Казахстане – ответ МОН РК

Гульмира Каримова пояснила, что учебный год традиционно завершится 25 мая. Соответствующий приказ уже подписан министром образования и науки. После этого ученики 9 и 11 классов начнут сдавать экзамены, а для учащихся оставшихся классов будет организована летняя школа, которая продлится до 17 июня.

Летняя школа – это прекрасная возможность подтянуть свои знания, восполнить пробелы. Мы же знаем, что пандемия не лучшим образом отразилась на учебе, и у школьников были потери в знаниях. В некоторых странах для того, чтобы решить эту проблему, продлевают учебный год. Мы не стали продлевать учебный год, а организовали летнюю школу. Мы настоятельно рекомендуем всем школьникам посещать летнюю школу. Гульмира Каримова

Она отметила, что летняя школа не будет проходить в формате привычных занятий.

Вместо этого для удобства детей будет организован гибкий график учебы по основным дисциплинам, таким, как математика, английский язык, физика и т.д. Занятия будут проводиться в том числе в виде походов в музеи и экскурсии.

Учеба в летней школе не будет оцениваться, также не будет домашних заданий. Будут созданы все условия для того, чтобы учеба в это летнее время была максимально интересной и познавательной. Мы знаем, что некоторые дети ходят на платные курсы к репетиторам и получают дополнительные знания. Но летняя школа – это тоже отличная возможность укрепить свои знания и восполнить пробелы. Тем более, что сами учителя знают сильные и слабые стороны учеников. Гульмира Каримова

Летняя школа будет организована для всех детей. Однако если будут возникать непредвиденные обстоятельства, то окончательное решение по летней школе принимают сами родители и школьники.