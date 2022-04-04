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Законодательство РК
15:32 04.04.2022

Газовый монополист в Атырауской области незаконно получил более 2 млрд тенге

газ Фото: pixabay
В Атырауской области пресечена деятельность газосетевой организации — монополиста. Ведется досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа», передает Zakon.kz.
Установлено, что руководство ТОО в период 2017-2021г.г., используя доминирующее положение на рынке вторичной оптовой реализации сжиженного нефтяного газа, установило и поддерживало монопольно высокие цены на услуги приемки, хранения и налива сжиженного нефтяного газа. Пресс-служба АФМ РК

Сумма незаконного дохода ТОО составила 2 081 659 968 тенге, которая возмещена в полном объеме.

Досудебное расследование продолжается.

Анастасия Стативкина
АФМ РК Атырауская область
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