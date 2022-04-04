15:44 04.04.2022
Тенге немного укрепился на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 472,76 тенге (-0,05), передает Zakon.kz.
По итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара составил 473,66 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля повысился еще на 0,2 тенге и составил 5,72 тенге.
Курс евро установлен Нацбанком в 522,37 тенге, китайского юаня - 74,33 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 469-475 тенге, евро – 519-529 тенге, рос. рубль – 5,4-5,95 тенге.