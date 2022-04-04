Январские события: осуждены 152 человека

Елдос Килымжанов напомнил, что расследованием событий «трагического января» занимаются межведомственные следственно-оперативные группы под руководством специальных прокуроров.

По словам заместителя начальника 1-Службы, в их производстве находятся 262 уголовных дела, в том числе 44 по актам терроризма, 47 по массовым беспорядкам.

На сегодня подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках признаны 547 лиц, из которых под арестом находятся 269 лиц. В целом по стране следственными органами расследуется 3702 уголовных дела. Большинство из них – это кражи, грабежи, хранение оружия и другие несложные преступления. Если лица установлены, то после проведения необходимых следственных действий дела сразу направляются в суд. Судами за эти преступления осуждены 152 человека. Заместитель начальника 1-Службы Елдос Килымжанов

На сегодня, добавил спикер, в связи с признанием вины и возмещением ущерба 135 граждан осуждены к ограничению свободы и общественным работам.

Реальные же сроки лишения свободы получили 17 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость.