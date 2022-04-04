16:25 04.04.2022
Хищение оружия из ДП Жамбылской области: задержаны подозреваемые
Фото: Zakon.kz
Во время январских беспорядков из здания Департамента полиции Жамбылской области похитили четыре единицы огнестрельного оружия, передает Zakon.kz.
Как сообщили в областном ДП, 23 марта были установлены четыре лица, которые являются жителями поселка Дихан Байзакского района. Они были доставлены в полицию, где дали признательные показания по факту нападения и хищения четырех единиц огнестрельного оружия из административного здания ДП Жамбылской области.
На следующий день спрятали в одном из заброшенных домов в селе Дихан. 24 марта в Байзакский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что 12-летний местный житель 13 января во время выгула на поле лошадей нашел один пистолет возле одного из домов – оружие было изъято.Пресс-служба ДП Жамбылской области
Также в ведомстве сообщили, что 29 марта следователь поручил доставить несовершеннолетнего вместе с родителями для проведения следственных мероприятий. Цель – поиск остального похищенного оружия.
Допросы проходят только в присутствии родителей и адвоката, все следственные мероприятия фиксируются на видеокамеру. Неправомерных действий со стороны сотрудников полиции не было.Пресс-служба ДП Жамбылской области