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16:25 04.04.2022

Хищение оружия из ДП Жамбылской области: задержаны подозреваемые

жамбылская область, дп, здание, оружие, хищение, задержание Фото: Zakon.kz
Во время январских беспорядков из здания Департамента полиции Жамбылской области похитили четыре единицы огнестрельного оружия, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областном ДП, 23 марта были установлены четыре лица, которые являются жителями поселка Дихан Байзакского района. Они были доставлены в полицию, где дали признательные показания по факту нападения и хищения четырех единиц огнестрельного оружия из административного здания ДП Жамбылской области.

На следующий день спрятали в одном из заброшенных домов в селе Дихан. 24 марта в Байзакский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что 12-летний местный житель 13 января во время выгула на поле лошадей нашел один пистолет возле одного из домов – оружие было изъято.Пресс-служба ДП Жамбылской области

Также в ведомстве сообщили, что 29 марта следователь поручил доставить несовершеннолетнего вместе с родителями для проведения следственных мероприятий. Цель – поиск остального похищенного оружия.

Допросы проходят только в присутствии родителей и адвоката, все следственные мероприятия фиксируются на видеокамеру. Неправомерных действий со стороны сотрудников полиции не было.Пресс-служба ДП Жамбылской области
Динара Халдарова
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