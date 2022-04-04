Подожгли тело, чтобы скрыть улики: Генпрокуратура об убийстве военнослужащего

Елдос Килымжанов сообщил, что на сегодня установлены обстоятельства гибели 19 действующих и будущих офицеров в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях.

Все они, по словам спикера, героически погибли при исполнении служебного долга по охране общественного порядка.

Особый цинизм проявлен при убийстве безоружного военнослужащего, подполковника Х., участвовавшего в охране здания акимата города Алматы. Его тело было обнаружено на крыше здания. Расследование показало, что после насильственной смерти преступники подожгли его тело, чтобы скрыть улики. У 39-летнего солдата остались семья и двое несовершеннолетних детей. Заместитель начальника 1-Службы Елдос Килымжанов

Также, по данным Килымжанова, при попытке захвата преступниками Управления полиции Алмалинского района и телевышки «Кок-Тобе» от огнестрельных ранений погибли трое сотрудников.

А в Талдыкоргане группа из 10 преступников напала на безоружного военнослужащего срочной службы в/ч 5514 Национальной гвардии Аманова, который исполнял свой долг при обеспечении общественного порядка на площади.