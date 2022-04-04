16:50 04.04.2022
Подожгли тело, чтобы скрыть улики: Генпрокуратура об убийстве военнослужащего
Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника 1-Службы Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК озвучил обстоятельства гибели силовиков в ходе январских беспорядков в стране, передает корреспондент Zakon.kz.
Елдос Килымжанов сообщил, что на сегодня установлены обстоятельства гибели 19 действующих и будущих офицеров в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях.
Все они, по словам спикера, героически погибли при исполнении служебного долга по охране общественного порядка.
Особый цинизм проявлен при убийстве безоружного военнослужащего, подполковника Х., участвовавшего в охране здания акимата города Алматы. Его тело было обнаружено на крыше здания. Расследование показало, что после насильственной смерти преступники подожгли его тело, чтобы скрыть улики. У 39-летнего солдата остались семья и двое несовершеннолетних детей.Заместитель начальника 1-Службы Елдос Килымжанов
Также, по данным Килымжанова, при попытке захвата преступниками Управления полиции Алмалинского района и телевышки «Кок-Тобе» от огнестрельных ранений погибли трое сотрудников.
А в Талдыкоргане группа из 10 преступников напала на безоружного военнослужащего срочной службы в/ч 5514 Национальной гвардии Аманова, который исполнял свой долг при обеспечении общественного порядка на площади.
В результате жестокого избиения 18-летний А. получил множественные телесные повреждения. Не приходя в сознание, молодой человек скончался в машине скорой помощи. По всем фактам смерти людей в ходе январской трагедии ведется тщательное расследование, его результаты будут освещаться по мере установления неоспоримых доказательств. Елдос Килымжанов