Беспорядки в Казахстане: задержаны двое высокопоставленных полицейских

По словам Килымжанова, специальные прокуроры продолжают расследования в отношении отдельных руководителей силовых структур.

5 января руководители двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием. Все они признаны подозреваемыми. По этим фактам возбуждено девять уголовных дел по статье «Бездействие по службе». Заместитель начальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов

Также задержано еще несколько должностных лиц.

1 и 2 апреля этого года задержаны и водворены в изоляторы временного содержания экс-заместитель начальника Департамента полиции Жамбылской области и начальник линейного отдела полиции в аэропорту Алматы. В отношении других лиц сейчас проводится сбор и анализ доказательств. Заместитель начальника 1-Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов

В заключение представитель Генпрокуратуры добавил, что особое внимание уделяется обеспечению законности и соблюдению прав граждан при осуществлении следственных действий. По всем фактам применения недозволенных методов следствия проводится досудебное расследование.