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Законодательство РК
17:05 04.04.2022

Сколько времени должно занимать выполнение домашнего задания у школьников

нормы выполнения домашнего задания Фото: unsplash
Отец одного из школьников на сайте «Электронного правительства» задал вопрос по поводу сроков выполнения домашнего задания у школьников, передает Zakon.kz.

По словам родителя, на выполнение домашнего задания у его сына- пятиклассника уходит до четырех часов.

Сколько часов должен ученик пятого класса посвящать выполнению домашнего задания? Почему школа нарушает законодательные акты и без конца просто заваливает домашними заданиями моего сына, и моя супруга с ним после школы до поздней ночи каждый день делает домашние задания? Почему это никто не контролирует? – спросил возмущенный отец.

В Минобразования ответили, что при организации домашнего задания важным является определение педагогом его объема с учетом возрастных особенностей обучающихся, степени сложности учебного материала. Домашнее задание по ряду предметов дается в разных формах.

Срок выполнения домашнего задания, например, творческого характера (изготовление модели, подготовка проекта, написание эссе, увлекательной истории, собственной сказки), в пределах не менее недели, а количество домашнего задания регламентируется педагогом. В случае достижения обучающимся целей обучения на уроке педагог может не задавать работу на дом.МОН РК

Как отметили в Министерстве образования, домашнее задание дается ученикам с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: во втором классе – 50 минут, в третьем-четвертом классах –70 минут, в пятом-шестом классах – 90 минут, в седьмом-девятом классах – 110 минут, в десятом-одиннадцатом (двенадцатом) классах – 130 минут (согласно приказу МОН РК от 24 апреля 2017 года).

Не рекомендуется выполнение домашнего задания в выходные и праздничные дни. В первом классе суммативное оценивание знаний не проводится и домашнее задание не задается.МОН РК

В МОН отметили, что педагог должен планировать свою работу так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым обучающимся необходимого объема знаний на уроке.

Лариса Черненко
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