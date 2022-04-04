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Законодательство РК
19:48 04.04.2022

Медицинское сообщество потрясено – Минздрав об убийстве врача в Алматы

Министр здравоохранения РК Фото: facebook/Giniyat Azhar
Разработан законопроект о защите прав медицинских работников. В ближайшее время он будет внесен на рассмотрение Парламента, передает Zakon.kz.

Министр здравоохранения Ажар Гиният от себя и коллектива ведомства выразила глубокие соболезнования родным и близким убитого врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова.

По словам министра, гибель медиков от рук враждебно настроенных к ним людей – страшная трагедия для всего здравоохранения страны.

Отечественная медицина потеряла высококлассного специалиста, внесшего большой вклад в развитие гастроэнтерологии, спасшего своими знаниями и сердцем сотни пациентов. Не передать словами глубину трагедии для семьи погибшего доктора, где остались сиротами трое детей, а престарелые родители потеряли сына. Мы уверены в объективном расследовании преступления и справедливости наказания по всей строгости закона для виновных в произошедшей трагедии.Ажар Гиният

Министр добавила, что каждый подобный инцидент демонстрирует важность защиты прав медицинских работников с помощью законодательных механизмов.

Министерством здравоохранения разработан законопроект о защите прав медицинских работников, в ближайшее время он будет внесен на рассмотрение Парламента.Ажар Гиният

Ранее в Алматы был убит известный врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков. В него выстрелили из охотничьего ружья.

Ирина Мишура
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