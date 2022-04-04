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20:13 04.04.2022

Казахстанские юниорки начали с победы отбор Кубка Bille Jean King

Теннис Фото: ktf.kz
В индийском Нью-Дели стартовал групповой этап квалификации юниорского Bille Jean King Cup 2022 с участием молодых казахстанских теннисисток, чей возраст не превышает 16 лет, сообщает Zakon.kz.

На старте этих отборочных состязаний казахстанские теннисистки, которые попали в группу D вместе с командами Южной Кореи, Сингапура и Вьетнама, обыграли кореянок, передает пресс-служба ФТК.

У подопечных Ярославы Шведовой первой на корт вышла Асылжан Арыстанбекова. Игра против Ким Ё Юн получилась очень захватывающей, где фортуна улыбнулась сопернице алматинки – 3:6, 6:4, 6:0.

Во втором матче Айя Нупбай в двух сетах уверенно разобралась с Сон Ха Юн – 6:1, 6:2. Победитель противостояния определился в третьей решающей парной игре. Айя Нупбай в дуэте с Кариной Джумаджановой за час с небольшим взяли верх над Сон Ха Юн и Ким Ё Юн – 6:4, 6:1.

5 апреля казахстанские юниорки сыграют против команды Вьетнама, которая в первом туре победила сборную Сингапура – 2:1.

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