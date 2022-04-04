«Тобол» вышел на первое место в КПЛ-2022

Игровой день начал «Кайрат», который встречался с «Акжайыком» из Уральска и потерял важные очки, сыграв вничью 0:0 с аутсайдером первенства. Действующий чемпион Казахстана, «Тобол», на своей арене разгромил «Туран» из Туркестанской области.

Победу хозяевам принесли голы в исполнении Зорана Тошича и Асхата Тагыбергена (дубль).

После этого успеха костанайцы возглавили турнирную таблицу КПЛ-2022, в их активе 10 очков.

Точно такое же количество очков имеет «Каспий», но актауцы стоят ниже только по разнице мячей. На третьей строчке расположился «Кайрат», у них восемь баллов.

Центральный матч пятого тура пройдет 9 апреля, когда «Кайрат» в Алматы примет «Каспий».

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