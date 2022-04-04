21:10 04.04.2022
«Тобол» вышел на первое место в КПЛ-2022
Фото: Instagram/fctobol
Завершились игры четвертого тура чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги, в двух оставшихся матчах дня играли главные фавориты нынешнего сезона – «Тобол» и «Кайрат», сообщает Zakon.kz.
Игровой день начал «Кайрат», который встречался с «Акжайыком» из Уральска и потерял важные очки, сыграв вничью 0:0 с аутсайдером первенства. Действующий чемпион Казахстана, «Тобол», на своей арене разгромил «Туран» из Туркестанской области.
Победу хозяевам принесли голы в исполнении Зорана Тошича и Асхата Тагыбергена (дубль).
После этого успеха костанайцы возглавили турнирную таблицу КПЛ-2022, в их активе 10 очков.
Точно такое же количество очков имеет «Каспий», но актауцы стоят ниже только по разнице мячей. На третьей строчке расположился «Кайрат», у них восемь баллов.
Центральный матч пятого тура пройдет 9 апреля, когда «Кайрат» в Алматы примет «Каспий».
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