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01:21 05.04.2022

Куба отменила обязательное предоставление ПЦР-теста при въезде в страну

Гавана Фото: pixabay
Министерство здравоохранения Кубы заявило о смягчении карантинных требований для туристов. С 6 апреля при въезде в стране не нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации, передает Zakon.kz.

Представители Минздрава оставляют за собой возможность выборочно проводить тестирование прибывающих в республику, пишет ТАСС.

Требования дезинфекции рук и ношения масок сохраняются.

По официальным данным, на острове с начала пандемии выявили более 1,09 млн случаев инфицирования коронавирусом, 8,5 тыс. человек умерли, выздоровели свыше 1,08 млн пациентов. Всего из 11 млн кубинских граждан к настоящему времени полный курс вакцинации местными препаратами Abdala и Soberana 02 прошли более 9,91 млн человек.

Елена Беляева
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