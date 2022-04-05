Названы регионы Казахстана с самым высоким уровнем безработицы

Согласно отчетам аналитиков finprom.kz, уровень безработицы населения, оставаясь без изменений второй год подряд, к концу 2021 года составил 4,9%.

Численность безработного населения за год сократилась на 0,6%, до 450,4 тыс. человек. Заметим: годом ранее был отмечен рост показателя – сразу на 2,6%, – отмечают эксперты.

Тем временем разрыв между уровнем безработицы среди городского и сельского населения растет.

Так, уровень безработицы в городах к началу года составил 5%, оставшись без изменений по сравнению с концом 2020 года. В то же время на селе уровень безработицы за год сократился с 4,8 до 4,7%.

В гендерном разрезе разрыв еще значительнее: если уровень безработицы среди мужчин за год сократился с 4,4 до 4,1%, то среди женщин, наоборот, увеличился с 5,4 до 5,6%.

Среди регионов Казахстана самый высокий уровень безработицы отмечен в Туркестанской области и городе Алматы – 5,1%. Следом идут Шымкент и Западно-Казахстанская область – 5%, – говорится в публикации.

Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Нур-Султане и Карагандинской области – всего 4,6%.

В численном выражении наибольшее количество безработных проживает в Алматы: 52,9 тыс. человек. Следом идут Алматинская (49 тыс. человек) и Туркестанская (41,8 тыс. человек) области.