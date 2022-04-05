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09:20 05.04.2022

WhatsApp упростит переписки с незнакомыми людьми

WhatsApp, новая функция Фото: pixabay
В бета-версии WhatsApp для Android появилась новая функция, которая поможет быстро начинать чаты с людьми, чьи контакты не сохранены, передает Zakon.kz.

По информации ferra.ru, последняя бета-версия WhatsApp для Android (v2.22.8.11) получила новую функцию, которая дает несколько вариантов взаимодействия с несохраненным номером в чате.

Нажатие на такой номер открывает новое всплывающее меню.

Меню имеет три опции:

  • мгновенно начать чат WhatsApp с незнакомым человеком;

  • позвонить ему;

  • добавить его в контакты.

Когда данная функция будет доступна для всех, пока неизвестно.

На данный момент, если нажать на несохраненный контакт в чате WhatsApp, откроется стандартное приложение для звонков. Нельзя сразу написать незнакомому человеку в мессенджере.

Анастасия Стативкина
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