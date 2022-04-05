09:20 05.04.2022
WhatsApp упростит переписки с незнакомыми людьми
Фото: pixabay
В бета-версии WhatsApp для Android появилась новая функция, которая поможет быстро начинать чаты с людьми, чьи контакты не сохранены, передает Zakon.kz.
По информации ferra.ru, последняя бета-версия WhatsApp для Android (v2.22.8.11) получила новую функцию, которая дает несколько вариантов взаимодействия с несохраненным номером в чате.
Нажатие на такой номер открывает новое всплывающее меню.
Меню имеет три опции:
мгновенно начать чат WhatsApp с незнакомым человеком;
позвонить ему;
добавить его в контакты.
Когда данная функция будет доступна для всех, пока неизвестно.
На данный момент, если нажать на несохраненный контакт в чате WhatsApp, откроется стандартное приложение для звонков. Нельзя сразу написать незнакомому человеку в мессенджере.