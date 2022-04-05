WhatsApp упростит переписки с незнакомыми людьми

По информации ferra.ru, последняя бета-версия WhatsApp для Android (v2.22.8.11) получила новую функцию, которая дает несколько вариантов взаимодействия с несохраненным номером в чате.

Нажатие на такой номер открывает новое всплывающее меню.

Меню имеет три опции:

мгновенно начать чат WhatsApp с незнакомым человеком;

позвонить ему;

добавить его в контакты.

Когда данная функция будет доступна для всех, пока неизвестно.

На данный момент, если нажать на несохраненный контакт в чате WhatsApp, откроется стандартное приложение для звонков. Нельзя сразу написать незнакомому человеку в мессенджере.