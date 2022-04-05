Прогноз ВВП Казахстана снижен из-за ухудшения мировой экономики

Прогноз макропоказателей уточнен с учетом внешнеэкономической ситуации, тенденций на рынке нефти, а также на основе ожиданий по развитию мировой экономики. С начала года наблюдается положительная динамика роста экономики страны. Темп роста ВВП достиг 3,5% по итогам января-февраля этого года. Средняя цена на нефть с начала года составила 98 долларов США за баррель. При этом прогнозы МФО на 2022 год по цене на нефть варьируются от 74 долларов до 105 долларов за баррель. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

В связи с этим при уточнении макропоказателей среднегодовая цена нефти определена на уровне 90 долларов за баррель, что на 30 долларов выше ранее одобренного.

По оценке международных финансовых организаций, в текущем году ожидается ухудшение перспектив роста мирового ВВП. Агентство S&P Global снизило прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,2 до 3,6%. Исходя из вышеизложенного, прогноз роста экономики страны снижен с 3,9 до 2,1%. При этом номинальный ВВП оценивается в объеме 91,5 трлн тенге, что на 4,5 трлн тенге выше одобренного прогноза. Снижены прогнозные показатели в обрабатывающей промышленности с 3,5 до 2,9% за счет ограничения производства в металлургии из-за усиления протекционизма в мире, роста тарифов. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

Также министр добавил, что в строительстве рост сохранится на ранее одобренном уровне – 3,8%; в информации и связи снижен прогноз с 8,3 до 5% в результате понижения спроса на услуги связи.