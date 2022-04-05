1,8 трлн тенге дополнительно выделят на реализацию поручений Токаева

Жамаубаев представил проект закона об уточнении республиканского бюджета на 2022 год.

Учтены поручения главы государства, мероприятия программных документов, расходы, связанные с изменением макроэкономических показателей, а также дополнительные средства на реализацию ранее принятых неотложных обязательств.

По данным направлениям расходы бюджета увеличены на 2,7 трлн тенге.

Источниками увеличения расходов бюджета являются:

собственные доходы бюджета – 1,1 трлн тенге;

увеличение гарантированного трансферта из Национального фонда – 1,6 трлн тенге.

На реализацию поручений президента дополнительно будет направлено 1,8 трлн тенге. В частности, на мероприятия по повышению доходов населения – 197 млрд тенге. В рамках данных средств будут обеспечены: поддержка молодежи, предоставление микрокредитов для открытия собственного бизнеса, субсидирование части платы за арендованное жилье и другие важные мероприятия, направленные на повышение реальных доходов населения. На мероприятия в рамках плана обеспечения продовольственной безопасности – 238 млрд тенге. Дополнительные средства будут направлены на субсидирование агропромышленного комплекса, увеличение объема льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ и решение других вопросов в сельском хозяйстве. Ерулан Жамаубаев

В то же время на развитие регионов планируется направить 476 млрд тенге. Основная часть данных расходов в сумме 271 млрд тенге, или 57%, направлена на развитие западных и южных регионов.

В целом, с учетом уточнения, регионам из республиканского бюджета будет направлено более 5,5 трлн тенге, или 29,3% от общих расходов.