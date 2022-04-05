Сильный соперник: лидеры сборной Казахстана по теннису о матче против Германии

И перед этой ответственной встречей члены сборной Казахстана Юлия Путинцева, Зарина Дияс и Анна Данилина поделились своими прогнозами.

Против немок нам предстоит сыграть тяжелые матчи. У нас хорошие шансы пройти в финал. Играем дома, и не думаю, что это будет на нас как-то давить, наоборот – мотивирует. Всегда приятно играть дома, особенные чувства, классно поддерживают наши болельщики, я обожаю такую атмосферу. Я помню, что сильно переживала в своей первой игре за сборную. Когда вышла на корт и увидела, сколько людей меня поддерживают, я стала играть на кураже, обожаю, когда публика заводит, подбадривает. Юлия Путинцева

Немецкая команда – одна из сильнейших в мире. На данный момент она стоит на седьмой строчке рейтинга, а казахстанская дружина занимает 16-ю позицию.

Нужно отметить, что немки два раза становились обладателями Кубка Билли Джин Кинг (ранее турнир назывался Кубком Федерации).

Сборная Германии – сильный соперник. Немки давно играют в Кубке Билли Джин Кинг. Мы сейчас играем дома, это хорошее преимущество. В предстоящей игре выложимся на все 100%, играем не только за себя, а в первую очередь, за всю страну. Состав соперниц уже знаем, будем готовиться. Помню свою первую игру за команду – это было в 2009 году в Австралии на Кубке Федерации во второй группе Зоны Азия/Океания. Мы играли против Ирана в парном матче с Галиной Воскобоевой и выиграли – 6:0, 6:0. Этот матч запомнился мне на всю жизнь. Зарина Дияс

Сборная Германии приедет в Казахстан в своем боевом и оптимальном составе, во главе с ее лидером Ангелик Кербер. Но также нельзя забывать, что гости имеют в своих рядах одного из лучших игроков в парном разряде – Лауру Зигемунд, которая на днях победила на Мастерсе в Майами.

В каждой игре за сборную стараемся выкладываться по максимуму. В составе Германии почти все игроки опытные и сильные, будет интересное противостояние. В квалификации к Чемпионату мира не приходится ожидать легких матчей, поэтому матч будет трудным, естественно, будем настраиваться на каждую конкретную игру. Анна Данилина

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