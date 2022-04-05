Велогонщик Astana Qazaqstan Джанни Москон сошел с весенних классических туров

Представитель Astana Qazaqstan Джанни Москон уже отказался от некоторых состязаний, в числе которых был и знаменитый Париж-Рубэ. В 2021 году Москон финишировал четвертым на классике – Монументе Париж-Рубэ.

Я продолжал бороться, искать форму, но она не пришла, даже близко нет. Как можно скорее возьму паузу для отдыха, чтобы улучшить кондиции. Я вернусь. Никогда не сдаваться. Моя северная кампания ушла в архив. Форма ниже нуля, но я всегда отдавал все силы, хотя в этом году их очень мало. Джанни Москон

Джанни Москон – двукратный чемпион Италии в индивидуальной гонке с раздельным стартом (2017, 2018), специалист по классическим гонкам. Он перенес COVID-19 и бронхит в начале 2022 года, пропустив три недели тренировок. Из 10 гонок Москон финишировал лишь в четырех. Он сошел с классик Е3, Гент-Вевельгем, Дварс доор Фландерен и Тур Фландрии.

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