10:43 05.04.2022
Велогонщик Astana Qazaqstan Джанни Москон сошел с весенних классических туров
Фото: Instagram/giannimoscon
Одна из главных надежд Astana Qazaqstan Team на начало этого сезона, 27-летний итальянец Джанни Москон досрочно завершил кампанию северных весенних классик из-за плохой формы, сообщает Zakon.kz.
Представитель Astana Qazaqstan Джанни Москон уже отказался от некоторых состязаний, в числе которых был и знаменитый Париж-Рубэ. В 2021 году Москон финишировал четвертым на классике – Монументе Париж-Рубэ.
Я продолжал бороться, искать форму, но она не пришла, даже близко нет. Как можно скорее возьму паузу для отдыха, чтобы улучшить кондиции. Я вернусь. Никогда не сдаваться. Моя северная кампания ушла в архив. Форма ниже нуля, но я всегда отдавал все силы, хотя в этом году их очень мало.Джанни Москон
Джанни Москон – двукратный чемпион Италии в индивидуальной гонке с раздельным стартом (2017, 2018), специалист по классическим гонкам. Он перенес COVID-19 и бронхит в начале 2022 года, пропустив три недели тренировок. Из 10 гонок Москон финишировал лишь в четырех. Он сошел с классик Е3, Гент-Вевельгем, Дварс доор Фландерен и Тур Фландрии.
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