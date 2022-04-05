Kaspi.kz запустил сервис «Цифровые документы»

Теперь у казахстанцев есть доступ к удостоверению личности, паспорту вакцинации, водительскому удостоверению, свидетельству о браке, свидетельству о рождении и другим цифровым документам прямо в суперприложении Kaspi.kz. Документы надежно защищены. Чтобы получить к ним доступ, пользователю необходимо подтвердить свое согласие одноразовым паролем.

С помощью «Цифровых документов» можно получать услуги в ЦОНах, проходить регистрацию на внутренние авиарейсы, передвигаться на поездах внутри Казахстана, пользоваться услугами нотариусов и многое другое.

Мы продолжаем развивать раздел «Госуслуги» в суперприложении Kaspi.kz. Специально для наших любимых клиентов мы в сотрудничестве с Министерством цифровизации и АО «НИТ» создали новый инновационный сервис «Цифровые документы», с помощью которого казахстанцы получают безопасный и удобный доступ к своим документам. Теперь самые важные документы всегда под рукой в самом популярном в стране приложении Kaspi.kz. Мы будем и дальше помогать государству делать услуги доступными для всех граждан и создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь наших любимых клиентов. Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе

Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, уточнил, что «цифровыми документами» на сегодняшний день пользуются порядка 10 млн казахстанцев.

Это удобно – нет необходимости иметь с собой оригинал документов. Для еще более комфортного использования мы этот сервис выводим на сторонние платформы, популярные среди казахстанских пользователей, но данный функционал будет доступен только с согласия самого гражданина. Багдат Мусин

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 11 млн казахстанцев. С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы делают платежи и переводы, управляют личными финансами, покупают авиа- и ж/д билеты, совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой и пользуются самыми популярными государственными услугами.