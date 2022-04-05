Казахстан занимает десятое место в мире по уровню потребления алкоголя

По данным исследования, уровень употребления алкоголя для мужчин составляет 25 литров в год, для женщин – порядка девяти литров. Глава Минздрава Ажар Гиният

По словам министра, по данному показателю Казахстан относится к странам с высоким уровнем употребления алкогольных напитков.