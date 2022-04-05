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11:57 05.04.2022

Казахстан занимает десятое место в мире по уровню потребления алкоголя

Алкоголь Фото: pexels
По данным ВОЗ, Казахстан занимает десятое место в мире по уровню потребления алкоголя, сообщила на заседании правительства министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент Zakon.kz.
По данным исследования, уровень употребления алкоголя для мужчин составляет 25 литров в год, для женщин – порядка девяти литров.Глава Минздрава Ажар Гиният

По словам министра, по данному показателю Казахстан относится к странам с высоким уровнем употребления алкогольных напитков.

По данным ВОЗ, Казахстан занимает десятое место в мире по потреблению алкоголя. Ажар Гиният
Айша Тулеубекова
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