11:57 05.04.2022
Казахстан занимает десятое место в мире по уровню потребления алкоголя
Фото: pexels
По данным ВОЗ, Казахстан занимает десятое место в мире по уровню потребления алкоголя, сообщила на заседании правительства министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент Zakon.kz.
По данным исследования, уровень употребления алкоголя для мужчин составляет 25 литров в год, для женщин – порядка девяти литров.Глава Минздрава Ажар Гиният
По словам министра, по данному показателю Казахстан относится к странам с высоким уровнем употребления алкогольных напитков.
По данным ВОЗ, Казахстан занимает десятое место в мире по потреблению алкоголя. Ажар Гиният