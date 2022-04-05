12:45 05.04.2022
15-летний французский теннисист устроил драку на международном турнире
Фото: pixabay.com
Юный теннисист Мишель Куаме из Франции стал зачинщиком драки на юниорском турнире ITF в городе Аккре (Гана). Французский теннисист после поражения на старте соревнований ударил своего соперника, сообщает Zakon.kz.
Мишель Куаме, занимающий 589 место в юниорском рейтинге, проиграл в первом круге Рафаэлю Нии Анкра из Ганы со счетом 2:6, 7:6, 6:7.
Во время послематчевого рукопожатия француз неожиданно ударил своего 16-летнего конкурента, передает sport-express.
После этого между теннисистами, а также между их представителями на трибунах началась драка.
Международная федерация тенниса (ITF) обещала принять меры в отношении хулигана. Несмотря на этот поступок, Мишель Куаме продолжает выступать на турнире, теперь уже в парном разряде.
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