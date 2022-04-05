15-летний французский теннисист устроил драку на международном турнире

Мишель Куаме, занимающий 589 место в юниорском рейтинге, проиграл в первом круге Рафаэлю Нии Анкра из Ганы со счетом 2:6, 7:6, 6:7.

Во время послематчевого рукопожатия француз неожиданно ударил своего 16-летнего конкурента, передает sport-express.

После этого между теннисистами, а также между их представителями на трибунах началась драка.

Международная федерация тенниса (ITF) обещала принять меры в отношении хулигана. Несмотря на этот поступок, Мишель Куаме продолжает выступать на турнире, теперь уже в парном разряде.

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