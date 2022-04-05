14:12 05.04.2022
Казахстанский холостяк покорил пользователей Сети
Фото: Instagram.com/dimashadilet
Казахстанец Димаш Адилет участвует в развлекательном российском шоу «Холостяк». На странице в Instagram он опубликовал отрывок реалити-шоу и поинтересовался мнением комментаторов, сообщает Zakon.kz.
Надо сказать, что вышла уже четвертая серия с его участием.
Пользователи отметили воспитанность Димаша и его уважительное отношение к девушкам.
Димаш – аристократ!
Вы – молодец, горжусь вами! Вы очень сдержанный;
Идеальные манеры, поведение;
Сколько еще сердец женских ты покоришь!
Димаш – ты прям казахский Кен, – написали комментаторы.