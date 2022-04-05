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14:12 05.04.2022

Казахстанский холостяк покорил пользователей Сети

участие в шоу Фото: Instagram.com/dimashadilet
Казахстанец Димаш Адилет участвует в развлекательном российском шоу «Холостяк». На странице в Instagram он опубликовал отрывок реалити-шоу и поинтересовался мнением комментаторов, сообщает Zakon.kz.

Надо сказать, что вышла уже четвертая серия с его участием.

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Пользователи отметили воспитанность Димаша и его уважительное отношение к девушкам.

  • Димаш – аристократ!

  • Вы – молодец, горжусь вами! Вы очень сдержанный;

  • Идеальные манеры, поведение;

  • Сколько еще сердец женских ты покоришь!

  • Димаш – ты прям казахский Кен, – написали комментаторы.

Анастасия Московчук
Адилет Димаш
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