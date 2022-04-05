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14:41 05.04.2022

На Шри-Ланке объявили о режиме ЧС

Шри-Ланка Фото: pixabay
На Шри-Ланке объявили о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за острой нехватки лекарств в стране, сообщил секретарь Ассоциации государственных медицинских работников Шенал Фернандо, передает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса.

Также в стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа.

Правительство должно сократить проекты в области развития, чтобы выделить средства, нужные для обеспечения населения необходимыми лекарствами. Секретарь Ассоциации государственных медицинских работников Шенал Фернандо
Анастасия Стативкина
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