15:32 05.04.2022
В Казахстане выросли цены на сигареты
Фото: pxhere
Министр финансов РК своим приказом внес изменения в установленные минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сообщает Zakon.kz.
Так, установлены минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком:
590 тенге с 1 апреля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно;
630 тенге с 1 января 2023 года.
Приказ вводится в действие с 1 апреля 2022 года.