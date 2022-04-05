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Законодательство РК
15:32 05.04.2022

В Казахстане выросли цены на сигареты

установлены минимальные цены Фото: pxhere
Министр финансов РК своим приказом внес изменения в установленные минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сообщает Zakon.kz.

Так, установлены минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком:

  • 590 тенге с 1 апреля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно;

  • 630 тенге с 1 января 2023 года.

Приказ вводится в действие с 1 апреля 2022 года.

Лариса Черненко
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