В Казахстане выросли цены на сигареты

Так, установлены минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком:

590 тенге с 1 апреля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно;

630 тенге с 1 января 2023 года.

Приказ вводится в действие с 1 апреля 2022 года.