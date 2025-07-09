Минимальные розничные цены на сигареты увеличились в Казахстане
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Министр финансов приказом от 30 июня 2025 года внес изменения в приказ об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком, сообщает Zakon.kz.
Минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком утверждены в размере:
- 920 тенге с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно (прежняя цена была 820 тенге);
- 970 тенге с 1 января 2026 года (было 870 тенге).
Приказ введен в действие с 1 июля 2025 года.
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