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Право

Минимальные розничные цены на сигареты увеличились в Казахстане

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, курильщик, курильщики, электронные сигареты, электронная сигарета, вейп, вейпы, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 08:48 Фото: unsplash
Министр финансов приказом от 30 июня 2025 года внес изменения в приказ об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком, сообщает Zakon.kz.

Минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком утверждены в размере:

  • 920 тенге с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года включительно (прежняя цена была 820 тенге);
  • 970 тенге с 1 января 2026 года (было 870 тенге).

Приказ введен в действие с 1 июля 2025 года.

Ранее мы рассказывали, почему дорожает говядина и подешевеет ли картофель в Казахстане.

Также мы сообщали, что в правительстве подвели итоги инфляции за полугодие.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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