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15:50 05.04.2022

Вулканическую активность зафиксировали на Марсе

планета Фото: pixabay
Ученые Австралийского национального университета зафиксировали движение магмы на Красной планете: марсотрясения вызваны вулканической активностью, передает Zakon.kz.

 

Исследователи выявили 47 ранее не изученных событий сейсмической активности под марсианской корой в области Cerberus Fossae. Возраст этой коры составляет менее 20 млн лет, пишет Nature Communications.

Данные, полученные приборами на посадочном модуле InSight, говорят о том, что магма в марсианской мантии между корой и ядром все еще активна. Она отвечает за тектонические процессы.

Марсотрясения были обнаружены в течение периода около 350 солов, что приравнивается к 359 дням на Земле.

Сейсмическая активность указывает на существование конвекции мантийных пород в недрах Марса.

Ирина Лукичева
Австралия
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