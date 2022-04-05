Вулканическую активность зафиксировали на Марсе

Исследователи выявили 47 ранее не изученных событий сейсмической активности под марсианской корой в области Cerberus Fossae. Возраст этой коры составляет менее 20 млн лет, пишет Nature Communications.

Данные, полученные приборами на посадочном модуле InSight, говорят о том, что магма в марсианской мантии между корой и ядром все еще активна. Она отвечает за тектонические процессы.

Марсотрясения были обнаружены в течение периода около 350 солов, что приравнивается к 359 дням на Земле.

Сейсмическая активность указывает на существование конвекции мантийных пород в недрах Марса.